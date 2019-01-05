Лечащего врача больного онкологией Владислава Шестакова избили в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области преступник избил и ограбил врача-педиатра, который лечит онкобольного мальчика Владислава Шестакова.

На женщину напали утром 5 января по дороге на работу. Злоумышленник избил ее, отобрал сумку, пакет, телефон и деньги. В больнице у потерпевшей была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы и ссадины.

Подозреваемый по горячим следам был задержан полицейскими. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, передает ТАСС.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил президента России Владимира Путина помочь трехлетнему Владиславу Шестакову, у которого диагностировали злокачественную опухоль симпатической нервной системы. Российский лидер пообещал помочь мальчику с лечением.