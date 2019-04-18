Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в матче Еврочелленджа

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 5:2. В составе российской команды шайбы забросили Дамир Жафяров (11-я минута), Динар Хафизуллин (19), Александр Барабанов (36), Денис Алексеев (37) и Анатолий Голышев (58). У Швейцарии дублем отметился Алессио Бертаджия.

В следующем матче Россия сыграет со Швейцарией 20 апреля.