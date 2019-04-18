Орешкин оценил попавшие под запрет товары в 30% товарооборота России и Украины

Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.

По его словам, под ограничения попали поставки на общую сумму $4,3 млрд.

Орешкин также пояснил, что перечень подпадающей под санкции продукции формировался в том числе с точки зрения возможностей ее замещения российскими товарами или продукцией других стран, передает «Интерфакс».



Ранее правительство РФ опубликовало текст постановления, расширяющего санкции в отношении Украины. Под запрет попал экспорт каменноугольной смолы, масел, нефти, нефтепродуктов и других товаров.