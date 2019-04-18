Правительство опубликовало список запрещенных для ввоза на Украину товаров

Правительство опубликовало текст постановления, расширяющего санкции в отношении Украины. Документ содержит перечень товаров, экспорт и импорт которых будет ограничен.

Согласно постановлению, под запрет попадает ввоз из Украины бумаги и картона, одежды, обуви, нижнего белья, труб, трубоукладчиков, бульдозеров, погрузчиков, эмалированной посуды, проволоки, крепежных изделий и пробок.

Также запрещен экспорт каменноугольной смолы, масел, нефти, нефтепродуктов, этилена, вазелина, нефтяного кокса, битумных смесей и ряда других продуктов нефтехимии.

Часть из этих товаров будет позволено экспортировать только по разрешениям Минэкономразвития РФ.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже сообщил, что экспорт нефти на Украину будет ограничен. Вывоз товаров будет возможен только по специальным разрешениям правительства.