Росстат будет по-новому рассчитывать денежные доходы населения

Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, данные за первый квартал, рассчитанные по новой методике, будут опубликованы уже в апреле. Малков также рассказал, что теперь Росстат не будет представлять ежемесячные подсчеты, а перейдет на ежеквартальную оценку.

Замглавы Росстата Константин Лайкам отметил, что после перехода на новую методику расчета «радикального» изменения в динамике реальных доходов населения не произойдет, передает «Интерфакс».



Напомним, что в 2018 году реальные доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом. Такая динамика наблюдается пять лет подряд.