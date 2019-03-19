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Росстат будет по-новому рассчитывать денежные доходы населения

19:59, 19.03.2019
Росстат будет по-новому рассчитывать денежные доходы населения
Фото: pixabay.com

Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, данные за первый квартал, рассчитанные по новой методике, будут опубликованы уже в апреле. Малков также рассказал, что теперь Росстат не будет представлять ежемесячные подсчеты, а перейдет на ежеквартальную оценку.

Замглавы Росстата Константин Лайкам отметил, что после перехода на новую методику расчета «радикального» изменения в динамике реальных доходов населения не произойдет, передает «Интерфакс».

Напомним, что в 2018 году реальные доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом. Такая динамика наблюдается пять лет подряд.

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