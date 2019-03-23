В США завершилось расследование российского вмешательства в выборы президента

В США спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с российским вмешательством в выборы президента 2016 года, сообщает The Hill.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об этом в письме членам конгресса. Он подчеркнул, что, возможно, в эти выходные сможет рассказать о главных выводах спецпрокурора.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Сенат не нашел никаких связей между ним и Кремлем.

«Возглавляющий комитет по разведке сенатор Ричард Бёрр только что заявил, что после почти двух лет, около двухсот опросов и тысяч проверенных документов они не нашли никаких связей между Трампом и Россией!» — написал Трамп в Twitter.

