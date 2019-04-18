ФРП готов предоставить компаниям из Башкирии, Татарстана и Перми почти 2 млрд рублей

Набсовет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление ряда займов российским предприятиям. Среди них две компании из Башкирии и по одной из Татарстана и Пермского края.

Они получат в сумме 1,96 млрд рублей.

«Белорецкий металлургический комбинат» может получить 750 млрд рублей на модернизацию сталепроволочно-канатного производства, передает пресс-служба фонда. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

Предприятие «Салаватстекло» рассчитывает на займ в 419 млн рублей. Он позволит запустить в Салавате линию по производству зеркал для мебели.

Татарстанский «КамЭнергоМаш» (входит ГК «КЭР-Холдинг») запланировал начать выпуск комплектующих для газотурбинных установок. На этот проект требуется 529 млн рублей, из которых 398,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Кроме того, предприятие «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» готовится к серийному производству обновленных главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т. Эта инициатива оценивается в 787,9 млн рублей, фонд готов предоставить предприятию 393,9 млн рублей.