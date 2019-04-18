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Минниханов и верховный муфтий России обсудили взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии

14:19, 18.04.2019
Минниханов и верховный муфтий России обсудили взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии
Фото: president.tatar.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Уфу встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Они обсудил перспективы развития системы исламского образования, взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии, а также вопросы межконфессионального сотрудничества в целом, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов вручил Таджуддину орден «Дуслык».

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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