Минниханов и верховный муфтий России обсудили взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Уфу встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.
Они обсудил перспективы развития системы исламского образования, взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии, а также вопросы межконфессионального сотрудничества в целом, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее Минниханов вручил Таджуддину орден «Дуслык».ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым