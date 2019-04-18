Минниханов: Татарстан и Башкирия должны нарастить товарооборот с 34 до 50—60 млрд рублей

На открытии делового форума «Башкортостан — Татарстан» президент РТ Рустам Минниханов выступил с предложением увеличить товарооборот между республиками почти вдвое.

«Наш товарооборот превышает 34 млрд рублей. Это хороший показатель, но стоит ставить новые задачи, в частности, по доведению объемов взаимной торговли до 50—60 млрд рублей», — передает его слова пресс-служба главы РБ.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров также рассказал о взаимной заинтересованности Казани и Уфы в совместной работе.

«Мы поддерживаем стремление башкирских компаний работать в Татарстане и татарстанские — в Башкортостане. Это отвечает интересам обеих республик», — сказал Хабиров.

На форуме были подписаны соглашения о взаимодействии между торгово-промышленными и общественными палатами РБ и РТ, информационными агентствами «Башинформ» и «Татар-информ», ООО «РОССЭН» (Туймазы) и ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», Илишевским и Актанышским районами.

Напомним, что Минниханов заявил о планах провести в Татарстане Дни Башкирии. Они должны состояться в следующем году.