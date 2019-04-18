В 2020 году в Татарстане пройдут Дни Башкирии

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в следующем году в РТ пройдут Дни Башкирии.

Также он пригласил делегацию из Башкортостана во главе с врио главы республики Радием Хабировым посетить празднование 100-летия ТАССР в 2020 году, пишет «Татар-информ».

Ранее на встрече Хабирова и Минниханоа было подписано соглашение между правительствами Татарстана и Башкирии о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве.

Также врио главы Башкирии вручил президенту РТ орден Салавата Юлаева за «большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».