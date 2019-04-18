В 2018 году в бюджет Казани от приватизации муниципального имущества поступило 260,6 млн рублей

На 33-й сессии Казгордумы рассказали в результатах выполнения в 2018 году прогнозного плана приватизации муниципальной собственности Казани на 2017—2019 годы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

При плане реализации более 5,1 тыс. кв. м (35 объектов) исполнение составило 4,5 тыс. кв. м. В целом в бюджет города от приватизации муниципального имущества в 2018 году поступило 260,6 млн рублей доходов, что составило 104,3% от бюджетных назначений.

Ранее власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества Татарстана на 2019 год. Так, приватизации в том числе подлежат АО «Санаторий «Крутушка», АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр КНИАТ», ЗАО «Бугульминский элеватор» и т. д.