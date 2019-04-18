КАМАЗ прекратил переговоры по покупке энгельсского завода «Тролза»

Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин признал, что компания рассматривала возможность покупки завода «Тролза» (Энгельс, Саратовская область). Однако из-за высокого обременения предприятия переговоры прекращены.

«Мы сейчас не ведем переговоры. Мы свои предложения сделали, увидели, что актив имеет сильное обременение, поэтому прекратили переговоры», — передает «Интерфакс» слова Когогина.

В кулуарах делового форума «Башкортостан — Татарстан» глава КАМАЗа признал, что вопрос покупки «Тролзы» и переноса туда мощностей по производству электротранспорта рассматривался.

Агентство отмечает, что на сегодня долговые обязательства предприятия достигли 2,08 млрд рублей.

Напомним, что энгельсский завод находится в критическом положении. Он вновь перешел в режим простоя, а власти Саратовской области решили создать рабочую группу по спасению предприятия.