Губернатор Саратовской области поручил создать рабочую группу для помощи заводу «Тролза»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня поручил создать рабочую группу по оздоровлению ситуации на крупнейшем в России заводе по производству троллейбусов «Тролза» в городе Энгельсе.

По словам Радаева, в рабочую группу должно войти руководство завода, также его собственники, представители прокуратуры, депутаты всех уровней, а также руководство Энгельсского района и профсоюз коллектива, передает «РИА Новости».

Губернатор подчеркнул, что вопрос сохранения завода станет оценкой работы всех участников этого процесса.

Напомним, что с середины марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя, а также уведомила центр занятости о возможном сокращении 500 работников. С 16 апреля завод вновь введет режим простоя.