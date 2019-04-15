Завод «Тролза» вновь введет режим простоя

Крупнейший в России завод по производству троллейбусов «Тролза», расположенный в Энгельсе Саратовской области, вновь введет режим простоя.

Сегодня предприятие еще будет функционировать, а завтра оно вновь отправится в режим простоя на месяц, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря завода Александра Дурасова.

Ранее сегодня сообщалось, что «Тролза» вышел из режима простоя. Это не отменяет сокращения штата. Под него попадут 500 работников, уведомление получили уже 145 человек.