Россия ограничит экспорт нефти на Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о частичном запрете на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину. Такой ответ решил дать кабмин на расширение Киевом антироссийских санкций.

С 1 июня поставки угля, нефти и нефтепродуктов в соседнюю страну возможны только по специальным разрешениям, передает «РИА Новости».

Также Москва расширит список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Напомним, что 10 апреля Украина расширила перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Например, под запрет попали стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и прочее.