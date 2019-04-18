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Россия ограничит экспорт нефти на Украину

12:37, 18.04.2019 1
Россия ограничит экспорт нефти на Украину
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о частичном запрете на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину. Такой ответ решил дать кабмин на расширение Киевом антироссийских санкций.

С 1 июня поставки угля, нефти и нефтепродуктов в соседнюю страну возможны только по специальным разрешениям, передает «РИА Новости».

Также Москва расширит список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Напомним, что 10 апреля Украина расширила перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Например, под запрет попали стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и прочее.

ОбществоВластьПромышленностьНефть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    и чем теперь танки заправлять и самолеты? Брать русскую нефть в Европе или брать в Европе , а европейцы купят в России себе?
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