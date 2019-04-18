Шесть крейсеров и подлодок ВМФ России утилизируют за 2,7 млрд рублей

Шесть российских атомных крейсеров и подводных лодок пустят на металлолом из-за нецелесообразности их модернизации.

Как сообщает газета «Известия», на утилизацию отправят два атомных ракетных крейсера проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», четыре атомные подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-232 «Подольск», а также подлодку проекта «Щука» Б-414 «Даниил Московский».

Утилизацию планируют завершить до конца 2021 года. На нее потратят 2,7 млрд рублей.

Ранее Минобороны показало две новейшие стратегические атомные подлодки — крейсер «Князь Владимир» и подлодку «Казань».