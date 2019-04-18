Эксперты сообщили, что исполнитель расследования о Дерипаске может попасть под санкции

Исполнитель расследования о том, почему Олег Дерипаска попал под санкции США, может сам попасть под ограничительные меры.

Как сообщил бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул, выплата вознаграждения за расследование может противоречить положениям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и за этим могут последовать санкции, пишет РБК.

По словам главы французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джорджа Волошина, журналистский конкурс будет объявлен от имени адвокатов Дерипаски, а призовой фонд будет выделен лично им.

«Но подкопаться [американским властям] здесь все равно можно: журналист или СМИ выполняет работу в рамках коммерческой сделки для бенефициара Дерипаски, который за это через посредника выплачивает солидный гонорар», — сказал Волошин.

Ранее СМИ сообщили, что Дерипаска собирается заплатить СМИ $600 тыс. за раскрытие истинных причин введения против него американских санкций.