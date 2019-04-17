FT: Дерипаска готов заплатить журналистам $600 тыс. за раскрытие причин включения в санкционный список

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Бизнесмен Олег Дерипаска собирается заплатить СМИ $600 тыс. за раскрытие истинных причин введения против него американских санкций.

Россиянин собирается создать специальный призовой фонд для этого, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times (FT).

«Конгресс (США) хочет больше крови… Люди там абсолютно не представляют, что происходит в России или где-либо еще в мире. У них нет фактов, нет оснований, только грязная ложь», — заявил Дерипаска.

Ранее Дерипаска подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину с требованием отмены персональных санкций.

По мнению бизнесмена, он несправедливо попал в санкционный список США, а власти страны принимали решения, опираясь на «ложные слухи и недосказанности». Свои потери от ограничительных мер Дерипаска оценил в $7,5 млрд.