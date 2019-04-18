Правительство РФ направит 2 млрд рублей на модернизацию водоснабжения в Пермском крае
Правительство РФ направит в бюджет Пермского края 2 млрд рублей для реализации федерального проекта «Чистая вода».
Средства переданы в рамках нацпроекта «Экология». В регионе планируется повысить качество воды, обеспечить техническую надежность систем водоснабжения и водоотведения и сформировать перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации в данной сфере.
По словам главы края Максима Решетникова, в перечень городов для реализации инициативы точно должен попасть Краснокамск, Кизел и Гремячинск.
«Для муниципалитетов такие проекты — большой вызов. Глав прошу лично отвечать за их реализацию, ждем от вас заявки», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Пермского края.
Напомним, ранее сообщалось, что Решетников планирует пересадить чиновников со служебных машин на такси.ЭкономикаБюджет
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