Правительство РФ направит 2 млрд рублей на модернизацию водоснабжения в Пермском крае

Правительство РФ направит в бюджет Пермского края 2 млрд рублей для реализации федерального проекта «Чистая вода».

Средства переданы в рамках нацпроекта «Экология». В регионе планируется повысить качество воды, обеспечить техническую надежность систем водоснабжения и водоотведения и сформировать перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации в данной сфере.

По словам главы края Максима Решетникова, в перечень городов для реализации инициативы точно должен попасть Краснокамск, Кизел и Гремячинск.

«Для муниципалитетов такие проекты — большой вызов. Глав прошу лично отвечать за их реализацию, ждем от вас заявки», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Пермского края.

Напомним, ранее сообщалось, что Решетников планирует пересадить чиновников со служебных машин на такси.