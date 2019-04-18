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Минкультуры РФ не будет выделять средства на восстановление Нотр-Дама

10:01, 18.04.2019
Минкультуры РФ не будет выделять средства на восстановление Нотр-Дама
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Министерство культуры России не планирует выделять средства на восстановление собора Парижской Богоматери.

Замминистра культуры Алла Манилова опровергла информацию в СМИ о призывах главы ведомства Владимира Мединского по сбору средств на восстановление Нотр-Дама.

«Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — цитирует Манилову «Интерфакс».

По ее словам, Министерство культуры направит «самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег».

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. Ранее криминалисты назвали возможную причину пожара в соборе.

ОбществоКультура
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