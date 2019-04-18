Радий Хабиров заработал 4 млн рублей в 2018 году

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитался о доходах за 2018 год.

Согласно опубликованной декларации, руководитель региона заработал в прошлом году 4 млн рублей. В 2017 году в качестве мэра Красногорска его заработок равнялся 2,33 млн рублей.

В собственности у Хабирова находятся земельный участок, дом и гараж. Также у него есть квартира и государственная дача площадью 557 кв. метров. Ими могут пользоваться его супруга и несовершеннолетний ребенок.

Жена Хабирова в прошлом году заработала 242,54 тыс. рублей. У нее в собственности две квартиры и автомобиль Porsche Cayenne.

Напомним, ранее сообщалось, что самым состоятельным депутатом Госдумы от Башкирии стал Рифат Шайхутдинов.