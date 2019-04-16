Самым состоятельным депутатом Госдумы от Башкирии стал Рифат Шайхутдинов
Председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов стал самым богатым депутатом Госдумы от Башкирии. Данные о доходах и имуществе за 2018 год опубликованы на сайте Госдумы РФ.
Согласно опубликованной информации, Шайхутдинов за прошлый год заработал 23,4 млн рублей. Он владеет квартирой площадью более 400 кв. м, хозяйственным строением и земельным участком для ИЖС площадью 1,5 тыс. кв. м в России, а также половиной хутора в Финляндии.
На втором месте находится член партии «Патриоты России» Ильдар Бикбаев, который заработал 8,3 млн рублей. Замыкает тройку Рафаэль Марданшин из «Единой России» с доходом в размере 6,8 млн рублей.
Наименьший доход показали депутат фракции ЛДПР Иван Сухарев с 4,7 млн рублей и представитель «Единой России» Инга Юмашева — около 4,6 млн.
Среди членов РБ в Совете Федерации Ирек Ялалов заработал 6,4 млн рублей. Доход сенатора Лилии Гумеровой равняется 4,85 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана стал Айрат Хайруллин.ОбществоВласть Башкортостан
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