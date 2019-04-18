В России может появиться новый вид налога

В России может появиться экологический налог для предприятий, который должен подтолкнуть к модернизации очистных сооружений. Об заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его словам, налог станет стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных компаний использовать современные технологии очистки.

«Финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог», — цитирует Кириллова «РГ».

Он уточнил, что за усовершенствование очистных сооружений предприятия могут получить от государства субсидирование процентной ставки по кредитам. Так, субсидии на данный момент получили 40 предприятий на общую сумму 5,3 млрд рублей. Общая стоимость проектов — 146,2 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что власти не планируют обсуждать освобождение малоимущих от НДФЛ в ближайшие полгода.