Власти не планируют обсуждать освобождение малоимущих от НДФЛ в ближайшие полгода

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в ближайшие полгода не собирается обсуждать отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.

Как пишет «Интерфакс», это пункт входит в генеральное соглашение между сторонами социального партнерства на 2018—2020 годы, которое было подписано в начале 2018 года.

Ранее СМИ сообщили, что в правительстве планируется обсудить возможность освобождения россиян, у которых низкая зарплата, от подоходного налога.

Предполагается, что подобная мера коснется тех граждан, у которых после вычета НДФЛ доходы оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это 13 тысяч рублей.