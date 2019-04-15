Власти не планируют обсуждать освобождение малоимущих от НДФЛ в ближайшие полгода
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в ближайшие полгода не собирается обсуждать отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
Как пишет «Интерфакс», это пункт входит в генеральное соглашение между сторонами социального партнерства на 2018—2020 годы, которое было подписано в начале 2018 года.
Ранее СМИ сообщили, что в правительстве планируется обсудить возможность освобождения россиян, у которых низкая зарплата, от подоходного налога.
Предполагается, что подобная мера коснется тех граждан, у которых после вычета НДФЛ доходы оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это 13 тысяч рублей.ОбществоВласть
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