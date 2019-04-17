США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

США ввели новые ограничительные меры в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В частности, речь идет о запрете поездок на Кубу гражданам США, которые не имеют там родственников. Также санкции вводятся в отношении пяти компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с кубинской разведкой.

Также США ввели санкции против сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента центральноамериканской страны Росарио Мурильо. Под ограничительные меры попал и никарагуанский банк Banco Corporativo SA (BanCorp), следует из сообщения на сайте Минфина США.



Кроме того, новые санкции США затронут венесуэльский Центробанк и его директора.

Ранее США ввели санкции против двух нефтяных компаний и 35 судов Венесуэлы. Также под ограничительные меры попали государственный Банк экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалы в Венесуэле, Уругвае и Боливии.

