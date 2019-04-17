Глава Минтруда назвал регионы, которые не успели поднять зарплаты бюджетникам

Министр труда, занятости и соцзащиты РФ Максим Топилин рассказал, какие регионы не успели поднять зарплаты всем категориям бюджетников. В их число вошел Пермский край.

Также в списке министра оказались Мурманская область, Камчатка и Тыва. Они не выполнили майские указы Путина на 100%. При этом министр подчеркнул, что основные показатели по зарплатам достигнуты.

«Есть отдельные показатели, по которым было отставание. К сожалению, это ряд категорий в Мурманской области, на Камчатке, в Перми и в Республике Тыва — всего восемь позиций. Но в целом указ с точки зрения соотношения по заработным платам выполнен», — заявил Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.