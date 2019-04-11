«Победа» запустит свой рейс Казань — Анталья

Российский лоукостер «Победа» стал двенадцатой авиакомпанией, запускающей рейс из Казани в Анталью. Вылеты начнутся 3 июня.

Самолеты будут возить туристов в Турцию два раза в неделю, передает пресс-служба аэропорта «Казань».

Из Казани отправления намечены на 7.40 по понедельникам и в 7.00 по пятницам. Прибытие в Анталью ожидается в 11.30 и 10.50 соответственно.

Из Турции лайнеры будут отправляться по четвергам и воскресеньям в 23.25 и 23.50 с прибытием в столицу Татарстана в 03.05 и 03.30 следующего дня.

«В целом на направлении Казань — Анталья в сезоне лето 2019 выполнять полеты будут не менее 12 перевозчиков. Данный показатель является рекордным за всю историю маршрута», — отмечает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что в конце марта «Победа» полностью отказалась выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга.