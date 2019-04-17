В российском прокате кинофильма «Хеллбой» Сталина заменили на Гитлера

Компания Megogo Distribution, выпустившая в российский прокат кинофильм «Хеллбой», в переводе убрала имя Иосифа Сталина и заменила его на Адольфа Гитлера.

Речь идет об эпизоде, когда Хеллбой встречается с Бабой-ягой. Во время диалога разговор заходит о глазе, которого главный герой боевика лишил ведьму. По его словам, с помощью него колдунья пыталась возродить Гитлера.

В оригинальной англоязычной озвучке Баба-яга пыталась воскресить советского лидера Сталина, передает портал «КиноПоиск».

Компания-кинопрокатчик отказалась от комментариев.

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