Глава Disney Боб Айгер покинет пост в конце 2021 года

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер собирается оставить пост в конце 2021 года.

По его словам, к этому сроку у него заканчивается контракт.

«Я занимал пост генерального директора с октября 2005 года, и, как я говорил неоднократно, всему свое время. И в 2021 году для меня наступает срок наконец уйти в отставку», — цитирует Айгера CNBC.

Напомним, 20 марта компания Walt Disney закрыла сделку по приобретению большей части холдинга 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд.

Так, компания получила кино- и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как «Люди-Икс» и «Аватар», а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic.