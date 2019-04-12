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Глава Disney Боб Айгер покинет пост в конце 2021 года

07:59, 12.04.2019
Глава Disney Боб Айгер покинет пост в конце 2021 года
Фото: commons.wikimedia.org

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер собирается оставить пост в конце 2021 года.

По его словам, к этому сроку у него заканчивается контракт.

«Я занимал пост генерального директора с октября 2005 года, и, как я говорил неоднократно, всему свое время. И в 2021 году для меня наступает срок наконец уйти в отставку», — цитирует Айгера CNBC.

Напомним, 20 марта компания Walt Disney закрыла сделку по приобретению большей части холдинга 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд.

Так, компания получила кино- и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как «Люди-Икс» и «Аватар», а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic.

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