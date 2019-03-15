Дерипаска подал иск к Минфину США с требованием отмены персональных санкций

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Российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину с требованием отмены персональных санкций.

По информации Financial Times, иск поступил сегодня в федеральный суд Вашингтона. По мнению бизнесмена, он несправедливо попал в санкционный список США, а власти страны принимали решения, опираясь на «ложные слухи и недосказанности».

Свои потери от ограничительных мер Дерипаска оценил в $7,5 млрд.

Ранее Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». При этом санкции против Дерипаски остались в силе.