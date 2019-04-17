ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии «Ростеха» в Челябинске

Сотрудники ФСБ проводят обыски на АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Челябинске.

Оперативные мероприятия проходят с утра среды, 17 апреля. Силовики расследуют факт хищения более 300 миллионов рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа, передает «Интерфакс».

Более подробная информация по данному делу появится в ближайшее время.

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в «Ростехе» и «Роскосмосе» похищено более 1,6 млрд рублей.