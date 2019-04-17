ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников

Центробанк решил защитить граждан от мошеннических звонков путем сбора с банков номеров, по которым они взаимодействуют с клиентами, для передачи их операторам связи и дальнейшей блокировки подозрительных звонков.

Поводом для подобных мер стали массовые хищения средств у физлиц с использованием технологии подмены номера. Сначала мошенники звонили в банк и через автоинформатор получали информацию об остатке на счете, последних операциях, после чего с подменой номера банка звонили потенциальной жертве.

Таким образом мошенники узнавали CVV-коды и другую конфиденциальную информацию, передает «Коммерсант».

ЦБ разослал банкам письмо «О противодействии кредитному мошенничеству», подписанное зампредом Дмитрием Скобелкиным. В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.

Между тем, по мнению экспертов, такое предложение является лишь полумерой, которая на какое-то время отсечет часть звонков.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков.