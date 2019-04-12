Хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков

В Сети оказалась опубликована база данных клиентов банков из черного списка Центробанка России.

Хакеры выложили информацию на специализированных форумах. Речь идет о данных приблизительно 120 тысяч клиентов, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В базе содержатся физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. Информация, датируемая периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 года, включает в себя ФИО, дату рождения, серии и номера паспортов граждан, ИНН и ОГРН компаний, передает «Коммерсант».

По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с ЦБ. Предположительно, вина за утечку данных лежит на финансовых организациях.

Напомним, ранее правительство РФ разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций.