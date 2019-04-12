Новости экономики

07:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков

06:34, 12.04.2019
Хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков
Фото: pixabay.com

В Сети оказалась опубликована база данных клиентов банков из черного списка Центробанка России.

Хакеры выложили информацию на специализированных форумах. Речь идет о данных приблизительно 120 тысяч клиентов, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В базе содержатся физлица, индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. Информация, датируемая периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 года, включает в себя ФИО, дату рождения, серии и номера паспортов граждан, ИНН и ОГРН компаний, передает «Коммерсант».

По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с ЦБ. Предположительно, вина за утечку данных лежит на финансовых организациях.

Напомним, ранее правительство РФ разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций.

ЭкономикаБанкиОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров