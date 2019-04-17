Пресс-секретарь Матвиенко назвал слухами ее уход из Совфеда

Пресс-секретарь Валентины Матвиенко заявил, что сообщения об ее уходе с поста спикера Совета Федерации являются слухами.

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретарь Матвиенко Владислава Пономаренко.

Напомним, сегодня «Коммерсант» написал со ссылкой на источники, что в ближайшее время в правительстве РФ могут произойти кадровые перестановки. Так, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заменит на посту спикера Совфеда Матвиенко, которая перейдет на работу в Пенсионный фонд России.