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СМИ сообщили о скорой отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда

05:23, 17.04.2019
СМИ сообщили о скорой отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда
Фото: kremlin.ru

В ближайшее время в правительстве РФ могут произойти кадровые перестановки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

По данным издания, в мае этого года в Кремле состоится встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом России Владимиром Путиным, где будет обсуждаться ее уход с поста.

Вероятным ее приемником называется глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, который, как пишет «Коммерсант», в последнее время зарекомендовал себя только с положительной стороны. Планируется, что Матвиенко возглавит Пенсионный фонд России (ПФР), где проведет ряд реформ.

Официального подтверждения данной информации в текущий момент нет.

Напомним, ранее Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ — святой равноапостольной княгини Ольги.

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