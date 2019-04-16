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В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot по пути на церемонию «Золотая маска»

20:24, 16.04.2019
В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot по пути на церемонию «Золотая маска»
Фото: скриншот twitter.com

В Москве полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре.

Как сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вместе с Никульшиной также задержаны руководители «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов.

Причина задержания неизвестна.

Стоит отметить, что Никульшина, Ершов и Карнаухов номинированы на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр» за спектакль «Poe.Tri».

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы арестовал Веронику Никульшину на двое суток. Однако Никульшину сразу отпустили, так как это время она уже провела в отделе полиции до заседания суда. Согласно протоколу, Никульшина и ее подруга не позволили проверить их автомобиль «на предмет террористической угрозы».

Происшествия
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