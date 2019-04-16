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В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

19:41, 16.04.2019
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Фото: realnoevremya.ru

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.

Документ предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме на получение равнозначного жилого помещения.

Также предлагается возможность реализации реновации в отношении целого квартала, района или микрорайона с комплексным подходом к благоустройству территории, сообщается в пояснительной записке, размещенной в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны, в том числе Татарстан и Башкирия.

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