В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.

Документ предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме на получение равнозначного жилого помещения.

Также предлагается возможность реализации реновации в отношении целого квартала, района или микрорайона с комплексным подходом к благоустройству территории, сообщается в пояснительной записке, размещенной в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны, в том числе Татарстан и Башкирия.

