СМИ: Microsoft готовит «убийцу» AirPods

Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые должны стать конкурентами AirPods. Пока известно, что проект получил название Morrison.

По данным техблогера Брайана Туррота, работа идет над системой шумоподавления и интеграцией с голосовым ассистентом Cortana. Последнее должно упростить связь между телефоном и наушниками.

Ранее сообщалось, что AirPods стали самым продаваемым устройством Apple по итогам I квартала 2019 года. Такие данные привели в Сstore (подразделение «Связного»).