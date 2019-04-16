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СМИ: Microsoft готовит «убийцу» AirPods

17:22, 16.04.2019
СМИ: Microsoft готовит «убийцу» AirPods
Фото: maxpixel.net

Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые должны стать конкурентами AirPods. Пока известно, что проект получил название Morrison.

По данным техблогера Брайана Туррота, работа идет над системой шумоподавления и интеграцией с голосовым ассистентом Cortana. Последнее должно упростить связь между телефоном и наушниками.

Ранее сообщалось, что AirPods стали самым продаваемым устройством Apple по итогам I квартала 2019 года. Такие данные привели в Сstore (подразделение «Связного»).

Технологии
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