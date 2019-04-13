Аналитики назвали самые продаваемые продукты Apple за I квартал 2019 года

Специалисты подсчитали, что самым популярным товаром от Apple в январе — марте 2019 года стали беспроводные наушники AirPods.

При этом они показали самый быстрый рост. В количественном выражении продажи этих аксессуаров выросли на 95%, а в денежном на 116%, передает retail-loyalty.org со ссылкой на данные Сstore, сети, специализирующейся на «яблочной» продукции.

Глава компании Дмитрий Лазаренко подчеркнул, что по итогам 2018 года лидером стали «умные часы» Apple Watch Series 4. Однако за три месяца наушники опередили эту категорию товаров.

Резкий рост отмечен и по новым MacBook. Продажи лэптопов от Apple подскочили на 25% в штучном выражении и на 38% в денежном.

Топ-5 наиболее популярных товаров от Apple в Cstore по итогам 2018 года:

Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey

Apple iPhone XR 64Gb black

Apple iPhone XS Max 256Gb gold

Apple AirPods

Apple MacBook Air 13

Ранее известный разработчик Стив Троутон-Смит рассказал, что Apple может отказаться от iTunes. По его данным, корпорация занимается разработкой нового приложения.