Правительство РФ предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край в связи с их включением в состав ДФО.

Согласно документу, предусмотрен запрет на предоставление участков, находящихся в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Участки будут предоставлять в три этапа — сначала только россиянам, потом гражданам России, проживающим в ДФО, а затем всем перечисленным и иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению в РФ.

Напомним, с 28 марта 2019 года живущие за рубежом россияне могут стать участниками добровольного переселения соотечественников в рамках программы «Дальневосточный гектар». На данный момент участниками программы стали более 73 тысяч граждан.