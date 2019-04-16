АвтоВАЗ предложил автолюбителям выбрать названия для новых моделей Lada

Компания АвтоВАЗ предложила автолюбителям выбрать названия для новых моделей Lada на своем сайте.

Голосование пройдет до 29 апреля 2019 года. Любой желающий может на сайте предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают.

Компания уже ранее предлагала автолюбителям выбрать имя новой модели Lada. Так, название автомобиля Granta было выбрано из 60 тыс. предложенных вариантов.

Ранее АвтоВАЗ принял решение временно прекратить поставки автомобилей Lada на рынок Европы из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.