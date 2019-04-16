С самозанятых татарстанцев с начала года собрали 2 млн рублей налогов

По итогам первого квартала 2019 года в Татарстане с самозанятых граждан собрали 2 млн рублей.



«Согласно действующему законодательству, уплата налога проводится после регистрации 25 числа [месяца], следующего за отчетным. То есть те, кто у нас зарегистрировался в январе, должны были оплатить налог 25 марта текущего года. Поэтому у нас цифры есть для тех, кто зарегистрировался в январе текущего года», — сказал глава управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстана (ФНС РТ) Марат Сафиуллин, его слова приводит ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что на 15 апреля в Татарстане зарегистрировано 8 080 самозанятых.