Правительство РФ установило минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС

Минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты жилья в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) установлен в районе от 300 до 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Возмещение проходит с использованием механизма добровольного страхования. Конкретный размер минимального объема обязательств страховщика будет единым в отношении всех жилых помещений, передает ТАСС.

Отмечается, что размер выплат может меняться на территориях отдельных муниципальных образований региона.

Также утверждены правила расчета максимального размера ущерба по риску. Туда входит страховое возмещение и помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может увеличить возмещение по жилищным вкладам до 10 млн рублей.