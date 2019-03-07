АСВ может увеличить возмещение по жилищным вкладам до 10 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может увеличить страховое возмещение по вкладам, открытым для накопления первоначального взноса по ипотеке. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве.

В марте он будет внесен в Госдуму, передает «РИА Новости».

Предполагается, что эти меры должны подтолкнуть россиян к накоплениям первоначального взноса и тем самым стимулировать рынок ипотеки.

«В целях стимулирования сбережений граждан в самостоятельном решении жилищной проблемы предлагается увеличить размер страхового возмещения по данному виду вкладов до 10 миллионов рублей. Данная сумма сопоставима со средней стоимостью жилья в России», — цитирует агентство сопроводительную записку к проекту.

Впервые о том, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам может существенно вырасти с нынешних 1,4 млн рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина летом прошлого года. Она тогда отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий.