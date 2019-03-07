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АСВ может увеличить возмещение по жилищным вкладам до 10 млн рублей

08:57, 07.03.2019
АСВ может увеличить возмещение по жилищным вкладам до 10 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может увеличить страховое возмещение по вкладам, открытым для накопления первоначального взноса по ипотеке. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве.

В марте он будет внесен в Госдуму, передает «РИА Новости».

Предполагается, что эти меры должны подтолкнуть россиян к накоплениям первоначального взноса и тем самым стимулировать рынок ипотеки.

«В целях стимулирования сбережений граждан в самостоятельном решении жилищной проблемы предлагается увеличить размер страхового возмещения по данному виду вкладов до 10 миллионов рублей. Данная сумма сопоставима со средней стоимостью жилья в России», — цитирует агентство сопроводительную записку к проекту.

Впервые о том, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам может существенно вырасти с нынешних 1,4 млн рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина летом прошлого года. Она тогда отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий.

ЭкономикаБанкиНедвижимость
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