В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
На кадрах видно, как огонь до сих пор продолжает гореть в помещении собора. Пожарные ведут проливку здания Нотр-Дама.
#NotreDame de Paris dévastée par les flammes :
Les premières images de l'intérieur
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— LCI (@LCI) 15 апреля 2019 г.
Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. От огня обрушились крыша и шпиль строения. Отмечается, что из собора спасателям удалось вынести часть реликвий. Спустя 9 часов огонь был ликвидирован.
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