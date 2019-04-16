В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как огонь до сих пор продолжает гореть в помещении собора. Пожарные ведут проливку здания Нотр-Дама.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. От огня обрушились крыша и шпиль строения. Отмечается, что из собора спасателям удалось вынести часть реликвий. Спустя 9 часов огонь был ликвидирован.



