Путин одобрил проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР

Президент Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле.

С предложением поддержать проект к российскому лидеру обратились гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По их мнению, между городами важно развитие железнодорожного сообщения с учетом постоянного роста подобных пассажирских перевозок, пишет «Коммерсант».

ВСМ Москва — Петербург обсуждается со времен СССР. В конце 1991 года для строительство магистрали было создано РАО «ВСМ». Но в 1998 году проект был заморожен.

Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва — Казань. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности и работа по этому проекту продолжается.