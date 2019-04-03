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Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

22:18, 03.04.2019
Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Фото: ru.wikipedia.org

Глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря об увеличении расходов на оборону на заседании конгресса США перед американскими законодателями, поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По его словам, в идеальном мире не нужно тратить деньги на оборону, но его нет.

«Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — приводит слова Столтенберга Aftenposten.

Ранее полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга продлили на 2 года.

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