Генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря об увеличении расходов на оборону на заседании конгресса США перед американскими законодателями, поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).
По его словам, в идеальном мире не нужно тратить деньги на оборону, но его нет.
«Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — приводит слова Столтенберга Aftenposten.
Ранее полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга продлили на 2 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым