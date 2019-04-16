В России могут создать Центр санации бизнеса

Член Совфеда Максим Кавджарадзе предложил создать в России государственный Центр санации бизнеса.

«Речь идет о создании фонда, чтобы защитить работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились», — рассказали в комитете верхней палаты парламента по регламенту



Инициативу обсудят сегодня на заседании комитета. Если он и эксперты ее одобрят, то будет разработан соответствующий законопроект, пишет РБК.

Ранее зампред Центробанка Василий Поздышев рассказал о выработанных и утвержденных регулятором критериях санации банков.