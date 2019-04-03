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ЦБ выработал критерии санации банков

08:54, 03.04.2019
ЦБ выработал критерии санации банков
Фото: google.com/maps / скриншот

Зампред Центробанка Василий Поздышев рассказал о выработанных и утвержденных регулятором критериях санации банков. По его словам, главным фактором является оценка рисков стабильности банковской системы.

Эта оценка проводится с учетом семи факторов и 30 расчетных количественных показателей. Поздышев отметил, что критерии утверждались еще в декабре 2018 года.

«Это такие показатели, как размер активов кредитной организации, объем привлеченных и размещенных средств на финансовом рынке, объем привлеченных и размещенных средств в том или ином регионе; объем незастрахованных вкладов; объем размещенных средств предприятий из перечня системообразующих, количество социально значимых организаций на обслуживании у банка. Анализируется дефицит ликвидности, объем проблемных активов банка, необходимый размер докапитализации. Кроме того, оценивается объем и количество заемщиков, связанных непосредственно с лицами, которые контролируют банк, а также степень вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций», — рассказал в интервью ТАСС замглавы ЦБ.

Он подчеркнул, что регулятор и раньше оценивал значимость банков для всей системы, но теперь критерии «хорошо формализованы и понятны». В то же время решение в отношении банка может разниться в зависимости от внешних факторов.

ЭкономикаБанки
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