ЦБ выработал критерии санации банков

Зампред Центробанка Василий Поздышев рассказал о выработанных и утвержденных регулятором критериях санации банков. По его словам, главным фактором является оценка рисков стабильности банковской системы.

Эта оценка проводится с учетом семи факторов и 30 расчетных количественных показателей. Поздышев отметил, что критерии утверждались еще в декабре 2018 года.

«Это такие показатели, как размер активов кредитной организации, объем привлеченных и размещенных средств на финансовом рынке, объем привлеченных и размещенных средств в том или ином регионе; объем незастрахованных вкладов; объем размещенных средств предприятий из перечня системообразующих, количество социально значимых организаций на обслуживании у банка. Анализируется дефицит ликвидности, объем проблемных активов банка, необходимый размер докапитализации. Кроме того, оценивается объем и количество заемщиков, связанных непосредственно с лицами, которые контролируют банк, а также степень вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций», — рассказал в интервью ТАСС замглавы ЦБ.

Он подчеркнул, что регулятор и раньше оценивал значимость банков для всей системы, но теперь критерии «хорошо формализованы и понятны». В то же время решение в отношении банка может разниться в зависимости от внешних факторов.