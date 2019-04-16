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В прошлом году территории опережающего развития привлекли 22 млрд рублей инвестиций

07:17, 16.04.2019
В прошлом году территории опережающего развития привлекли 22 млрд рублей инвестиций
Фото: pixabay.com

В 2018 году резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах РФ инвестировали в проекты около 22 млрд рублей.

По данным главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, на данный момент в моногородах созданы 86 ТОР, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что подписал пакет документов о создании семи новых территорий опережающего развития.

Они появятся в Кировской, а также в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской и Тульской областях.

ЭкономикаИнвестиции
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